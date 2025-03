Liderii politici care au răspuns cu funcțiile în urma tragediei majore de la clubul Colectiv vor acum din nou la putere.

Victor Ponta, premier la acea vreme care a permis ca acele orori să se întâmple fără să facă verificări, dorește acum să ajungă președintele României, iar Cristian Popescu Piedone care conducea sectorul 4 și a lăsat clubul să funcționeze vrea să strângă românii de partea lui în timp ce pozează în justițiarul controalelor. De când a ajuns la șefia ANPC, Piedone descinde peste tot în timp ce se lasă filmat de echipa sa.

"Sanctiunea maxima pentru etichetare falsa. Banda, sigiliu, inchis.

Gandaci? Vii si morti. Sa le aprindeti lumanare si la Vii, si la Morti", afirma Piedone in timpul controalelor.

În anul 2015 când a avut loc tragedia din Colectiv, similară cu cea de acum din Macedonia de Nord, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia Guvernului, pe atunci condus de Victor Ponta.



"Incepand de astazi imi depun mandatul de prim-ministru, implicit si al Guvernului Romaniei. Pana la momentul formarii unui nou guvern, in urma discutiilor intre presedinte si partidele parlamentare, bineinteles ne indeplinim atributiile", afirma Ponta in noiembrie 2015.



"Tarziu, foarte tarziu guvernul a demisionat. A a fost nevoie sa moara oameni ca aceasta demisie sa se produca", declarat Klaus Iohannis.



Și Ministrul Sănătății la acea vreme, Nicolae Bănicioiu s-a contrazis în declarații după ce la început a spus că spitalele au toate dotările necesare. Abia după ce tinerii au murit din cauza infecțiilor, ministrul de atunci nu a mai vrut să recunoască cele declarate.



"Au toate medicamntele, au tot ce le trebuie. In toate spitalele de la inceput a exista tot ceeea ce avem nevoie. Ce se face in Germania facem si aici pentru toti. Nu avem nevoie de nimic in acest moment. Medicii nostri pot gestiona situatia", afirmat Nicolae Banicioiu in octormbrie 2015.

Nicoale Banicioiu: Am raspuns la toat intrebarile, am facut tot ce era omeneste posibil.

Reporter: de ce ati reufuzat ajutorul ati spus ca nu e nevoie.

Nicolae Banicioiu: nu am spus asta

Reporter: avem declaratiile 0,20



Ulterior, Cristian Popescu Piedone care conducea sectorul 4 la acea vreme a demisionat și el din funcție după ce imediat după tragedie declarase că totul este în regulă și că localul avea autorizație de funcționare. Piedone a fost achitat după ce a stat un an în închisoare după care a fost repus în funcția de primar al Sectorului 5. Acesta fusese condamnat în mai 2022 la 4 ani de închisoare.