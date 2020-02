PNL și PSD luptă pentru șefia Senatului. Astăzi este așteptată demisia lui Teodor Meleșcanu

La început de sesiune parlamentară este asteptată demisia lui Teodor Meleşcanu din funcţia de preşedinte al Senatului, după ce judecatorii CCR au decis să numirea sa este neconstitutională.

Teodor Meleşcanu a avut o discuţie cu liderul interimar al PSD şi i-a transmis acestuia ca va demisiona din funcţie. Meleşcanu a declarat public că ia în calcul orice varianta legală pentru a asigura buna funcţionare a Senatului.

PSD îl susţine pe Titus Corlăţean pt a prelua şefia interimară a Senatului. M Ciolacu a declarat că o decizie legată de susţinerea unui preşedinte plin va fi luată în grupul senatorilor PSD.

Scaunul lui Melescanu este răvnit şi de PNL. Liberalii o susţin pe Alina Gorghiu la conducerea acestui for.

Matematic, PSD are cele mai multe şanse să câştige şefia Senatului. Social democrații au 69 de mandate. Jumatate plus unu din nr total al senatorilor. In timp ce PNL are doar 27 de mandate. Chiar dacă liberalii negociază cu USR, UDMR şi senatorii neafiliaţi tot mai au nevoie de un vot pentru a-şi impune candidatul.

Presedintele Senatului este ales prin vot secret, cu buletine de vot, pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.

Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor PREZENŢI.