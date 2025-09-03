„Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități este într-o profundă derută; a ajuns să facă greșeli majore care ne vor costa foarte scump în anii care vin, din cauza acestei derute instituționale.

Vă aduceți aminte că una din marile teme ale așa-zisului pachet 2 de reforme a fost desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile care depășeau 50 de milioane de euro. Era un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru a reduce optimizările fiscale pe care multinaționalele le fac.

Ei bine, a venit guvernul și a propus să desființeze acest impozit minim și, în schimb, să nu permită optimizările fiscale decât în proporție de 1% din cifra de afaceri. Lucru altminteri profund imoral și ilegal. Practic, se legaliză optimizarea fiscală, se legaliză sifonarea profiturilor din țară.

Acum, după ce guvernul a acceptat amendamentul trimis de PSD, impozitul minim pe cifra de afaceri rămâne, au rămas și cu deducerea a 1 din cifra de afaceri, cheltuieli de optimizare fiscală. Și hai să ne uităm ce consecință are acest lucru.

Ei bine, companiile multinaționale vor reuși să își ascundă 1% din cifra de afaceri prin optimizare fiscală, pentru că a introdus guvernul în proiectul de lege o prevedere care îi lasă să facă acest lucru în limita a 1% din cifra de afaceri.

Companiile românești, care au și ele 50 de milioane de euro cifră de afaceri cel puțin, nu vor putea să facă acest lucru, pentru că ei nu au unde să facă optimizare fiscală. Nu pot să își trimită profiturile sub formă de taxă de management sau de consultanță în străinătate.

Și atunci, din această combinație nocivă, păstrarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar deducerea a 1% din cifra de afaceri cheltuieli de optimizare fiscală, vor pierde firmele românești mari, care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri, în vreme ce multinaționalele vor avea portița prin care să își scoată cel puțin 1% din cifra de afaceri din ţară fără să plătească profit pentru acest lucru.

Deci, iată la ce aberație s-a ajuns dintr-o degringoladă în actul guvernamental fără măsură. Asta ne arată că avem în continuare cinci guverne într-unul singur, fiecare face ce îl taie capul, și la un loc avem un ansamblu absolut catastrofal pentru economia noastră", a declarat senatorul AUR, Petrişor Peiu.