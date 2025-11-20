"Se uită pe niște sondaje și vede: ce cer românii? Să nu fie pensii speciale. Opa, mâine ies cu pensiile speciale.

Ce mai cer românii? Se uită pe sondaje și iese și ne dă: să dea afară din bugetari, dom'le, că ăia stau degeaba și... Opa, mâine ies cum dau eu afară din bugetari. Fără să ai un plan.

Și am ajuns în această situație. În pragul, repet, criza economică e mic copil până lângă o criză socială. O criză socială mătură toată clasa politică, indiferent de cine este.

Pe bună dreptate. Fiindcă este inechitate socială. Am văzut că oameni urmăriți penal devin consilieri prezidențiali.

Mi se pare de... Gândiți-vă la acel procuror care instrumentează cazul cum stă el să se gândească de două ori dacă mai îl cheamă la audieri pe consilierul prezidențial", a declarat Ciolacu la Realitatea PLUS.