Pericol major pentru România! Marcel Ciolacu: "Criza economică e mic copil pe lângă o criză socială"

Ne paște criza socială care va mătura clasa politică - este avertismentul lui Marcel Ciolacu pentru Ilie Bolojan. Asta dacă premierul va mai lua măsuri haotice, fără să se consulte cu membrii coaliției, susține fostul prim-ministru al României. În exclusivitate la Realitatea Plus, Ciolacu l-a atacat și pe Nicușor Dan, despre care spune că se înconjoară de consilieri penali care au interesul de a bloca justiția. 

"Se uită pe niște sondaje și vede: ce cer românii? Să nu fie pensii speciale. Opa, mâine ies cu pensiile speciale.

Ce mai cer românii? Se uită pe sondaje și iese și ne dă: să dea afară din bugetari, dom'le, că ăia stau degeaba și... Opa, mâine ies cum dau eu afară din bugetari. Fără să ai un plan.

Și am ajuns în această situație. În pragul, repet, criza economică e mic copil până lângă o criză socială. O criză socială mătură toată clasa politică, indiferent de cine este.

Pe bună dreptate. Fiindcă este inechitate socială. Am văzut că oameni urmăriți penal devin consilieri prezidențiali.

Mi se pare de... Gândiți-vă la acel procuror care instrumentează cazul cum stă el să se gândească de două ori dacă mai îl cheamă la audieri pe consilierul prezidențial", a declarat Ciolacu la Realitatea PLUS. 