„Anul acesta vom avea o creștere economică mai mare decât cea estimată. Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor. Plecam de la un minim. Când măreşti, măreşti la fel şi celui care are 1.500 de lei şi celui care are 20.000 de lei.

Trebuie să creezi o echitate socială. În acel moment intervii pe categorii, exact cum am făcut în „Sprijin pentru România”.

O discuţie grosso modo, limitată la cât se măresc pensiile, nu este o discuţie corectă. Trebuie să venim cu un pachet întreg”, a spus Marcel Ciolacu.