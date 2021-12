Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză de ipocrizie pe liderul USR, Dacian Cioloş, reproşându-i că susţine eliminarea pensiilor speciale, dar nu renunţă la privilegiile plătite din bugetul UE.



Dacian Cioloş, la rândul său, îi îndeamnă pe social-democraţi să abroge pensiile speciale ale primarilor.



Într-o postare pe Facebook, liderul PSD îl numeşte pe Dacian Cioloş "colecţionar de rente" şi pensii speciale.





"PSD a îngheţat toate salariile demnitarilor şi toate pensiile speciale! Tot noi am desfiinţat pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că USR - deşi a stat un an de guvernare - a uitat tot ce a promis! Cu toate acestea, este un domn de la USR care, între două avioane de Bruxelles, ne dă lecţii pe Facebook de morală şi etică politică. Dacian, când te gudurai pe trepte la Kiseleff ca să fii premier cum stăteai cu morala?! Aveai centura neagră cu 10 DANI în contorsiune morală, campionule", a scris Ciolacu, joi, pe Facebook.



El a adăugat că Dacian Cioloş ar fi încasat timp de trei ani câte 8.500 de euro lunar ca rentă de fost comisar european. Potrivit lui Ciolacu, liderul USR va beneficia de o "dublă pensie specială pe viaţă de mii de euro" ca europarlamentar şi fost comisar.



"În România nu se mai plătesc pensii speciale pentru parlamentari, euro-specialule! Tu când renunţi la privilegiile tale plătite din bugetul UE, adică şi din banii României, adică şi din banii românilor?! Ipocritule", a completat Marcel Ciolacu.



Cioloş consideră că liderul PSD ar fi "ieşit din vizuină", deranjat de criticile exprimate de USR în urma numirii lui Alexandru Stănescu în conducerea ANRE.



"Dragă Marcele, cum se face că tu poţi să-mi numeri mie salariile, dar noi nu putem să ştim câţi bani aţi furat din România? Pentru cei care nu ştiţi contextul discuţiei, pentru că îmi imaginez că nimeni, niciodată, nu are vreun motiv serios să intre pe pagină la Marcel Ciolacu, trebuie să vă spun că a ieşit din vizuină, supărat foc pentru că i-am spus că fură curent cu numirea fratelui lui Stănescu - mecanizator agricol - la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie. Într-un text de înaltă ţinută, cum numai pesediştii care îşi iau Bacalaureatul după ce ajung deputaţi ştiu să producă, domnul Ciolacu se apucă să-mi numere banii şi pensia", a scris, în replică, Cioloş.



Totodată, el îi îndeamnă pe social-democraţi să abroge pensiile speciale şi spune că, până să se retragă din activitate, va face totul ca PSD "să dispară din viitorul modern" al ţării.



"Dragă Marcele, am o veste proastă pentru tine. Până apuc eu pensia, am toată energia necesară să fac totul ca acest vis urât care se numeşte PSD, împreună cu impostorii lui, să dispară din viitorul modern al ţării. Interesul PSD pentru pensii speciale este admirabil. De asta poate se apleacă mai repede şi asupra subiectului pensiilor speciale ale primarilor, pe care PSD le-a adoptat, şi le abrogă mâine. Şi fără să mai pună biruri pe cei care muncesc", a transmis Dacian Cioloş.