Moderator: Daca vom avea o finala Marcel Ciolacu - George Simion, cu cine ati vota?

Nicusor Dan: Cu Ciolacu.

Moderator: Fara discutie?

Nicusor Dan: Fara discutie

Am votat cu Campeanu, Constantinescu, Constantinescu, Iliescu. Iliescu in 2000, Basescu in 2004, Basescu in 2009, daca nu ma insel. Crin Antonescu in primul tur, in orice caz, Iohannis, Iohannis.