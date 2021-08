„PNL şi USR nu i-au îndatorat doar pe copiii noştri, ci şi pe copiii, copiilor noştri. Împrumuturile liberalilor, doar în acest an, au ajuns la uriaşa sumă de 80 de miliarde de lei. Numai în luna iulie au fost luaţi pe spatele românilor 22,4 miliarde de lei, cea mai mare sumă împrumutată de România în acest an. Ce s-a întâmplat concret cu aceşti bani? A crescut nivelul de trai al românilor? Nu, dar preţurile au explodat fantastic de mult. Deci unde vede această coaliţie paralelă cu realitatea veştile bune, când românii trăiesc astăzi mult mai prost? Marea guvernare liberală nu a adus decât o revoluţie a scumpirilor şi a împrumuturilor. Bunăstare în sertare, austeritate în buzunare.



L-am văzut ieri pe preşedintele Klaus Iohannis pe bicicletă, senin şi foarte interesat de lupta politică din PNL, pe care a catalogat-o ca fiind în parametrii stabiliţi. O preocupare normală pentru un preşedinte, nu-i aşa? Dar nu l-am auzit să scoată o vorbă despre dezmăţul împrumuturilor nesimţite pe care marii specialişti liberali le fac pe spatele şi munca viitoare a românilor. Banii luaţi pe datorie unde se regăsesc oare? Doar premierul ne-a informat că ministerele au o execuţie de minus 20 de miliarde, iar la unele dintre ele este chiar zero. Ca şi interesul faţă de români.



Nu au cheltuit nici banii din buget, nu au vrut nici să mărească veniturile românilor. Pensiile, salariile, alocaţiile au rămas în trecut, preţurile şi datoria publică au crescut pentru viitor. Asta da ticăloşie liberală”, declară Paul Stănescu.