"Deși nu le este permis să facă politică, militarii și polițiștii activi au dreptul consituțional de a-și exprima alegerile prin vot, în calitate de cetățeni români. De azi înainte, ei au în PPMP un partid care îi reprezintă în totalitate, condus de un camarad pe care pot să conteze cu adevărat, care s-a bătut, de-a lungul timpului, pentru drepturile lor, ca ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și premier interimar, gl.(r) Gabriel Oprea.

Lumea traversează vremuri tulburi, cu războiul de la granița României, cu războiul din Orientul Mijlociu. Românii din țară și din diaspora au nevoie de siguranță și de prosperitate pentru ei și copiii lor. Iar siguranța și prosperitatea se obțin prin pace. Militarii și polițiștii activi și în rezervă, care au jurat să-și apere țara chiar cu prețul vieții, sunt cei care asigură pacea. Militarii și polițiștii în rezervă, își fac datoria față de țară, potrivit legii, până la vârsta de 62 de ani, apoi trec în retragere. Oamenii din această categorie profesională își respectă jurământul. Trebuie să-i onorăm, să-i dotăm, să le asigurăm drepturile, la fel cum și ei își respectă jurământul față de Patrie.

Gl.(r) Gabriel Oprea a inițiat Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat și a susținut-o în Parlament, din poziția de prim-ministru interimar. Legea a fost adoptată fără niciun vot împotrivă. O lege dreaptă pentru militarii și polițiștii activi, în rezervă și retragere, care din păcate a fost modificată de nenumărate ori, de către guvernele care au urmat.

Legea 223/2015 trebuie să revină la forma inițială, așa cum a fost negociată de către premierul interimar cu sindicatele din domeniu", anunță partidul, într-un comunicat de presă.

În mandatele menționate, Gabriel Oprea a creat condițiile necesare pentru ca familiile eroilor militari și polițiști să fie protejate în mod real. Astfel, prin deciziile adoptate de către președintele PPMP, soțiile eroilor au fost angajate în instituțiile din sistemul de securitate națională. Copiii eroilor care doresc să urmeze cariera părinților, au acces fără examen în instituțiile de învățământ militare și de poliție.

Simbolul acestui sistem de valori este monumentul eroilor militari și polițiști care și-au dat viața de-a lungul existenței statului român modern, ridicat în Parcul Tineretului de către artistul Valentin Tanase. Monumentul a fost realizat din fondurile proprii ale ministrului apărării Gabriel Oprea și donat Armatei, în anul 2010.

“Camaraderia este simbolul cel mai important în domeniul securității naționale. Sunt copil de militar căzut la datorie. Tatal meu, capitanul Marin Oprea, a murit la datorie, în misiune, la 38 de ani. Mama a rămas văduva la vârsta de 33 de ani, cu 2 baieti de 10 și 5 ani. Am ales să urmez cariera tatălui meu și să fiu alături de militari cu toate forțele”, subliniază Gabriel Oprea.

În anul 2015, un sondaj IRES arăta că Gabriel Oprea este “cel mai apreciat ministru de interne”, cu 53% încredere și multă încredere, ca vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar.

“Mi s-a cerut să-l dau jos pe Victor Ponta și mi s-a propus scaunul de prim-ministru. Nu am făcut acest lucru, mi-am respectat cuvântul dat ca om și ca militar și mi s-au făcut dosare politice mizerabile pentru a fi îndepărtat. La doar cateva luni de la sondajul în care înregistram un nivel ridicat de încredere în rândul românilor, am devenit țintă politică. Ca un om de onoare, am demisionat din toate funcțiile din guvern, din partid și din Parlament, deși Senatul a votat pentru menținerea imunității parlamentare.

M-am pus la dispoziția justiției, care, după 8 ani grei de procese, a stabilit, prin hotărâri definitive, de la Tribunalul București, la Curtea de Apel și ICCJ, că FAPTA NU EXISTĂ! Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare - sunt principiile de militar care mă călăuzesc în viața și reprezintă cele mai importante valori ale militarilor, polițiștilor și patrioților. Românii au cea mai mare încredere în Dumnezeu, Biserică și Armată”, a declarat președintele PPMP.

Militarii și polițiștii în rezervă și retragere și toți românii patrioți sunt așteptați să se înscrie în partidul lor, PPMP, în toate județele din România și la sediul central din strada Romulus nr. 64, sector 3, București.

Pentru informații suplimentare, poate fi contactat Col.(rtr) Gelu Ivan, la tel: 0723 836 097.