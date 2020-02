Testul suprem pentru Executiv! Calculele momentului arată că Guvernul Orban va fi demis

Inițiativa de demitere a Guvernului Orban este susținută de PSD, UDMR și de grupul parlamentar "Forța Națională", iar președintele interimar al social-democraților Marcel Ciolacu susține că PSD are peste 233 de voturi pentru moțiune.

Calculele politice pentru moțiunea de cenzură se schimbă din oră în oră. Acum, PSD se bazează pe 237 de voturi, potrivit unor calcule. Asta, după ce aseară aveau considerabil mai multe. Chiar și așa, sunt suficiente pentru ca Guvernul Orban să fie demis.

De asemenea, la această oră, Victor Ponta i-a băgat pe cei de la ProRomânia în ședință.

Uniunea Salvaţi România a anunțat că parlamentarii partidului vor vota la vedere împotriva moţiunii de cenzură şi susţine că PSD şi UDMR au iniţiat acest demers împotriva Guvernului doar pentru că nu vor revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configurația parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19 parlamentari. Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenților.

Astfel, în cazul în care negocierile cu Pro România dau roade, PSD își asigură fără dubii victoria de marți din Parlament. Victor Ponta a spus că parlamentarii formațiunii ar putea vota moțiunea de cenzură.