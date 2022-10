„Sprijinirea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile pentru a trece cu bine de perioada iernii este prioritară! Creșterea veniturilor este singura soluție pentru ca nivelul de trai al acestor oameni să fie protejat”, a transmis Marcel Ciolacu.

Noi, când am intrat la guvernare, primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social. Am venit atunci cu acele soluții one off (o singură dată) pentru lunile de iarnă. Pe anumite categorii, va trebui din nou să venim cu soluții și în această iarnă”, a mai spus președintele PSD.