Nicușor Dan a anunțat că România va avea o nouă Strategie Națională de Apărare axată pe războiul hibrid și implicarea serviciilor în dosarele de corupție.

Proiectul lui Nicușor: RĂZBOI hibrid și implicarea SRI în dosare

Proiectul de țară al președintelui ar trebui să fie prezentat până la finalul acestei luni, însă Strategia Națională de Apărare pentru Nicușor Dan este inexistentă. Acest proiect a stagnat, deși președintele a spus că acest plan implementat conține două aspecte extrem de importante: războiul hibrid, dar și combaterea corupției prin implicarea SRI în marile dosare penale. Asta ar însemna o reactualizare a protocolului SRI-DNA, colaborare între SRI și parchete din întreaga țară. Exact același lucru care s-a întâmplat în perioada de glorie a Statului Paralel.

Pe de altă parte, înainte de a ajunge în Parlament, pe 27 noiembrie, când este termenul limită pentru a fi adoptat, acest proiect al președintelui, care urmează să fie implementat în următoarele luni de zile ale sale de mandat, ar trebui să treacă inclusiv printr-o ședință a CSAT.

Până în aceste momente, nu avem nimic concret cu privire la această Strategie Națională de Apărare care trebuie să conțină mai multe aspecte importante pentru țara noastră și să vizeze soluțiile pentru problemele concrete cu care se confruntă România. Vom vedea aceste două aspecte, cum vor fi implementate, războiul hibrid, dar și combaterea corupției prin implicarea SRI în marile dosare penale.