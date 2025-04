Nicusor Dan: E nevoie de clarificare. Cum v-am spus inca din zilele acelea, nimeni, nicio autoritate a statului nu poate impiedica un cetatean sa se manifeste intr-un fel sau altul. Este o campanie a unui independent care este sprijinita de multi oameni, si independenti, si membri a mai multor partide politice. Pentru mine nu este o… Sunt oameni care imi fac campanie.

Orice om in tara asta, atata timp cat ramanem in democratie, are dreptul sa aiba o optiune politica. Nu cred ca decizia de astazi o sa faca vreo diferenta. Repet, orice om are dreptul sa faca campaniei pentru cine crede el de cuvinta.

Reporter: Cum convingi un bucurestean fara apa calda sa va voteze la presedintie?

Nicusor Dan: E mai greu sa convingem oamenii din provincie, care au auzit ani in sir la tv ca bucurestenii n-au apa. E mult mai simplu pentru bucurestenii care au apa calda si care vad progresul pe reteaua de termoficare din ultimii ani sa-i convingi.