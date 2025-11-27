Nicușor Dan se implică în dosare: dă putere SRI în zona de corupție

Nicușor Dan se implică în dosare: dă putere SRI în zona de corupție
Nicușor Dan se implică în dosare: dă putere SRI în zona de corupție

Nicușor Dan anunță iar că implică serviciile în lupta împotriva corupției! Președintele spune că a inclus în strategia Națională de Apărare un articol prin care în cadrul SRI va exista o structură care să culeagă informații despre dosarele mari. În același timp, până când instituția va avea un nou șef, informat despre cazurile de corupție va fi șeful statului. 

Reporter: Care vor fi limitele serviciilor secrete în această strategie?
 
Nicu;or Dan: Strategia are multe capitole, bineînțeles. Dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informații, toate astea, serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupție.
 
Noi avem, și vorbesc în special de SRI. SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente, care decurge din strategie și, după aceea, din planul de implementare. Și aceste departamente - unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri.
 
Am pus în strategie foarte explicit capitolul corupției. Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție  și va culege, singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de mare corupție. Trebuie să existe în interiorul aceluiași serviciu un responsabil care să ducă acest tip de corupție, până în momentul în care avem un șef civil, către șeful statului.
 
 