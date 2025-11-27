Reporter: Care vor fi limitele serviciilor secrete în această strategie?

Nicu;or Dan: Strategia are multe capitole, bineînțeles.

Dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informații, toate astea,

serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum.

Noutatea este expres în zona de corupție.

Noi avem, și vorbesc în special de SRI.

SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente,

care decurge din strategie și, după aceea, din planul de implementare.

Și aceste departamente - unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj,

de crimă organizată, de fel de fel de lucruri.

Am pus în strategie foarte explicit capitolul corupției.

Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție

și va culege, singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul

de mare corupție.

Trebuie să existe în interiorul aceluiași serviciu un responsabil care să ducă

acest tip de corupție, până în momentul în care avem un șef civil,