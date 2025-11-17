"N-aș spune, n-aș spune că crește. Este, aș zice mai degrabă că stagnează și aș zice că nu este neapărat o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru domnul Georgescu, nici pentru grupurile astea contestatare.



Pentru mulți dintre români există o neîncredere în statul român.



Am strâns multe materiale. Bineînțeles că a fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie, că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce Anul trecut la alegeri erau cumva niște suspiciuni și între timp am documentat mult mai bine interferența rusă, deci la momentul potrivit o să ieșim cu o sinteză din toate materialele astea.



În momentul acela noi aveam o cunoaștere relativ limitată despre fenomenul de interferență rusă. În sensul că, cu titlu general, știam că sunt, vorbim de instituțiile statului, știau că sunt niște site-uri care propagă niște informații pe care ei aș zice că le-au crezut. Le-au crezut că nu pot influența mai mult de 4-5-6% din publicul din România, nici de cum rezultatul pe care l-am văzut cu toții. În momentul de față, față de discuțiile pe care le-au avut ei atunci, lucrurile sunt mult mai clare. Adică avem rapoarte ale multor țări europene cu servicii de informații foarte solide care spun că există un fenomen de manipulare, dezinformare sistematică al Rusiei în Europa", a declarat Nicușor Dan la un post TV.