„Vă pot asigura că PNL îl va evalua pe primarul Nicuşor Dan după felul în care îşi va face treaba în Bucureşti, după felul în care îşi onorează promisiunile din campania electorală, moment când noi l-am susţinut.

În legătură cu chestiuni care ţin de comportamentul sau legalităţile semnalate de ANI, în ceea ce priveşte persoana dânsului, lăsăm justiţia să evalueze aceste aspecte dar, într-adevăr, pe partea cu oraşul avem solicitări, avem proiecte, avem nişte mulţumiri, le-am transmis şi am trasat şi un timing în legătură cu rezolvarea lor şi aşteptăm rezultate de la acest primar care a fost învestit cu încredere de PNL şi de votanţii noştri.

Să lăsăm justiția să-și facă treaba

Noi nu ne vom pronunţa, noi nu dăm verdicte, este o speţă nouă, aici este normal ca această speţă să parcurgă traseul legal.

Dar să lăsăm justiția să-și facă datoria. Aceste acuzații țin de persoana primarului și de ce a făcut. Noi vrem să clarifice și față de bucureșteni și față de organele de cercetare. (...) Noi nu dăm verdicte, nu ne vom pronunța. Oricine - indiferent de nume - să răspundă pentru ceea ce a făcut", a spus Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL, la un post de televiziune.

Despre reacţia dură venită din partea liderului USR, Cătălin Drulă la anunţul ANI, Ionuţ Stroe a arătat că ”ar vrea să creadă că cei din USR au tot timpul încredere în justiţie, aşa cum este normal şi nu îşi schimbă atitudinea şi poziţia după cum bate vântul şi interesul electoral”.

”Nu înţeleg de ce se autopronunţă apropo de Nicuşor Dan şi nu înţeleg de ce nu le mai place statul de drept celor din USR, sau poate doar când e vorba de alţii”, a comentat Ionuţ Stroe. El a menţionat că USR are un ”comportament duplicitar”.

”Adică cei care nu demult ridicau în slăvi ANI şi arătau cu degetul pe toţi cei care erau semnalaţi de ANI sau DNA sau alte instituţii având probleme, acuză în momentul de faţă această instituţie de incorectitudine şi o demonizează, ba mai mult, spun că este folosită în interes politic. Aşa au făcut şi în cazul doamnei Clotilde Armand, din păcate, când funcţionează justiţia nu le convine, când e vorba de alţii îşi schimbă opinia. Lucul acesta este deja un compoprtament obişnuit pentru USR”, a arătat Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL a afirmat că în ceea ce priveşte susţinerea pentru primarul Nicuşor Dan, ”ea este condiţionată de cele 10 obiective măsurabile pe care i le-au impus pentru a fi realizabile în 6 luni de zile şi sunt legate de teme mari ale Bucureştiului”. ”Sunt proiecte pe care noi le-am susţinut în CGMB”, a mai spus Ionuţ Stroe, el afirmând că sunt obiective fezabile în şase luni şi fac parte din oferta politică pe care PNL a avut-o împreună cu el când a obţinut Primăria Capitalei.

Poziția președintelui PNL Nicolae Ciucă

„Este o decizie a filialei PNL București. Am stabilit deja și am transmis domnului primar lista cu cele zece obiective pe care filiala PNL București le are în vedere la nivelul Primăriei București. A trecut deja o lună. Urmează ca în funcție de ceea ce se va realiza sau nu ne vom poziționa față de domnia sa”, spune Nicolae Ciucă.