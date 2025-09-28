Totul în condițiile în care Bolojan a spus de mai multe ori că își va da demisia dacă proiectul pică la Curte.

Președintele spune că dreptul nu este o știință exactă, nu este matematică și mergem în fața instanței pentru interpretări. Nicușor Dan este de părere că dacă o lege pică, asta nu spune nimic despre legitimitatea Guvernului.

Nicușor Dan vorbește despre pensiile speciale

„Dreptul este o știință, dar nu este o știință exactă, nu este matematică...exisă interpretări, de asta ne ducem in fața instanței de judecată. Ni se pare că fiecare interpretăm legea în sensul nostru și judecătorul decide care interpretare e mai bună și după vine completul superior și zice că judecătorul de la prima instanță n-a interpretat bine.

Ăsta este dreptul și atunci dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de instanță nu înseamnă ca a greșit sau e de rea credința și ca a interpretat într-un fel un context social. În opinia mea nu are nicio legătură una cu alta.”, a transmis Nicușor Dan.