Nicușor Dan a început să calce pe urmele lui Klaus Iohannis, după ce a plecat de mai bine de o săptămână în concediu. Șeful statului nu și-a întrerupt vacanța nici pentru ziua Marinei, unde el a transmis un mesaj prin consilierii săi. În timpul festivităților de Constanța, Nicușor Dan a mers cu soția la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus.

Nicușor Dan a ajuns cu familia la situl arheologic de la Roșia Montană, unde s-a întâlnit cu activiștii care au protestat față de exploatarea aurului din regiune.



Șeful statului a plecat îmbrăcat la costum în drumeții pe munte. Nicușor Dan a urcat împreună cu familia la mormântul lui Arsenie Boca.



Săptămâna trecută, președintele a fost într-o vizită cu familia în Republica Moldova. Liderul de la Cotroceni nu a anunțat acestă deplasare în afara țării, dar a fost la mai multe festivaluri împreună cu Maia Sandu, care se află în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din acestă toamnă.