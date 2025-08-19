Nicușor Dan calcă pe urmele lui Iohannis. Președintele își continuă VACANȚA, în plină criză

Nicușor Dan își continuă vacanța prin țară, în timp ce soarta războiului din Ucraina este decisă de liderii europeni și Donald Trump. În același timp, coaliția de guvernare de la București se clatină, după ce măsurile din al doilea pachet de austeritate se lasă așteptate. De mai bine de o săptămână, președintele țării se află în drumeții pe munte în România, la mănăstiri, dar și în vizite prin Republica Moldova, chiar dacă Administrația Prezidențială a transmis jurnaliștilor Realitatea PLUS că șeful statului nu are cum să intre în concediu și este conectat la tot ce se întâmplă. 

Nicușor Dan a început să calce pe urmele lui Klaus Iohannis, după ce a plecat de mai bine de o săptămână în concediu. Șeful statului nu și-a întrerupt vacanța nici pentru ziua Marinei, unde el a transmis un mesaj prin consilierii săi. În timpul festivităților de Constanța, Nicușor Dan a mers cu soția la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus.

Nicușor Dan a ajuns cu familia la situl arheologic de la Roșia Montană, unde s-a întâlnit cu activiștii care au protestat față de exploatarea aurului din regiune.

Șeful statului a plecat îmbrăcat la costum în drumeții pe munte. Nicușor Dan a urcat împreună cu familia la mormântul lui Arsenie Boca.

Săptămâna trecută, președintele a fost într-o vizită cu familia în Republica Moldova. Liderul de la Cotroceni nu a anunțat acestă deplasare în afara țării, dar a fost la mai multe festivaluri împreună cu Maia Sandu, care se află în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din acestă toamnă.