"O Coalitie functioneaza pe alte reguli decat cele din viata civila. Ea este valabila pana in momentul in care interesele coincid. Daca una dintre ele isi pierde interesul, atunci alianta este pe duca.

Alianta politica dintre cele doua partide s-a terminat. Ar fi o prostie din partea celor doi lideri sa termine coalitia", a declarat Mitrea la Realitatea PLUS, mentionand, in context, ca "partidul care rupe alianta, pierde".

Analistul politic a precizat ca, din punctul sau de vedere, in prezent pe scena politica "nu exista nicio criza". "Singura criza pentru politicieni acum e ca unul dintre ei a iesit din intelegere pentru ca nu mai are de castigat din intelegerea respectiva", a aratat analistul.

"In politica, nu exista intelegeri scrise sau nescrise la care sa poti face apel in instanta. Nu e ca in afaceri. Intelegerile politice se sparg atunci cand unul dintre jucatori nu mai are interesul sa le respecte. Totdeuna un partener incearca sa-l foloseasca pe celalalt. Iti asumi asta.

Dl Ciuca e un tip onorabil, echilibrat. Asta e jocul lui Iohannis. Klaus a terminat. A jucat NATO, s-a terminat. Acum pe toate culoarele se vorbeste ca va face schimb cu Goeana. Prin tot ceea ce face acum il sustine pe Geoana", a mai spus acesta.

"Sunt convins ca Klaus, daca nu are alta solutie, va incerca asta. Ceea ce mi se pare mie ciudat este de ce il lasa (liberalii - n.r.), pentru ca va omori partidul (PNL).

Cu cat vor fi alegerile mai departe, candidati care acum nu sunt intrati in joc isi maresc sansele. E firesc atunci ca PSD sa incerece sa le taie sansele. Candidatii astia nu o sa ia voturi de la PSD, o sa ia de la PNL. Nu sunt convins ca Marcel Ciolacu, astazi, are o strategie", a afirmat Miron Mitrea.

Referitor la decizia privind calendarul alegerilor, el a spus ca aceasta sta in prezent in mana lui Ciolacu. "Daca Ciolacu chiar se enerveaza, da cu pumnul in masa, avem calendar. Alianta politica dintre cele doua partide e praf. Acum ca formal...

Singurul om care mai este interesat ca data alegerilor sa fie in septembrie este George Simion", a declarat Mitrea, mentionand ca, in opinia sa, alegerile ar urma sa aiba loc in octombrie.