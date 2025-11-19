Dinescu a criticat lipsa de coerență și absența „simțului realității” din partea actualei clase politice, subliniind ironia faptului că protestele care au loc în fața Guvernului sunt purtate de profesori și medici — exact categoriile intelectuale care, spune el, au votat în trecut cu actualii guvernanți. „Inconștiența acestor domni care au fost aleși nu demult se dovedește acum”, afirmă poetul.

Potrivit lui Dinescu, situația agricolă nu are legătură cu calitatea produselor, ci cu precaritatea veniturilor populației: „Legumele nu se vând nu pentru că nu sunt bune, ci pentru că oamenii nu au bani la început de iarnă, le e frică să cumpere.” El a subliniat că un politician trebuie să fie conectat la realitatea străzii, să observe direct problemele oamenilor și să acționeze în consecință.

Declarațiile sale au venit ca un semnal de alarmă privind prăpastia tot mai adâncă dintre nevoile reale ale cetățenilor și discursul celor aflați la putere.