În timp ce românii primesc facturi duble la curent și suferă pentru că nu au cu ce să le plătească, fostul ministru care a făcut Energia praf nu ezită să ne arate cum se distrează. Alături de fotografia pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Sebastian Burduja a scris și un mesaj, în care spune că mergea spre cabana Curmătura în masivul Piatra Craiului și că locul este „binecuvântat de Dumnezeu”.

Nici momentul nu pare deloc întâmplător, asta pentru că în plină creștere a valului suveranist, Burduja a ales acum să facă o postare despre credință și patriotism.