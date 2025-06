"Ceea ce vreau eu sa trasez ca linie principala pentru Ministerul Mediului va fi ideea de patriotism - sa redefinim impreuna patriostismul de secol XXI.

Legat de patriotism, cumva vine de la ultimele randuri de alegeri, cand am vazut cu totii cum ideea de patriotism si de iubire de tara a fost adusa in derizoriu, de cele mai multe ori, de diverse miscari.

Eu sper ca vom reusi sa reluam ideea de ideea de iubire de tara, de iubire de romani, de patriotism si sa o aducem acolo unde conteaza, adica sa aratam ca prin patriotism, de fapt, tu trebuie sa te lupti pentru sanatatea oamenilor.



Sunt o gramada de idei care au fost aruncate in vant in ultimele randuri de alegeri - exista un bloc pro european, un bloc mai putin pro european. As vrea sa aducem ideea de patriotism si iubire de tara sa fie inteleasa asa cum ar fi trebuit sa fie discutate in spatiul public pana acum", a declarat Diana Buzoianu.