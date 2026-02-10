Mihai Fifor critică dur Guvernul și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că pune presiune pe administrațiile locale

Sursă: Realitatea.Net

Parlamentarul PSD Mihai Fifor susține, într-un mesaj publicat marți pe Facebook, că administrațiile locale din întreaga țară se confruntă cu lipsa resurselor și cu responsabilități tot mai mari, acuzându-l pe premierul Ilie Bolojan că promovează politici care „împing comunitățile spre colaps”. Social‑democratul afirmă că greva de avertisment declanșată astăzi de primării este un semnal al „României reale”.

Mihai Fifor, deputat PSD de Arad, a transmis marți un mesaj critic la adresa Guvernului, susținând că administrațiile locale se confruntă cu reduceri de bugete, personal insuficient și sarcini suplimentare. În opinia sa, situația a dus la declanșarea grevei de avertisment anunțate între orele 10:00 și 12:00, la care ar participa aproximativ 1.300–1.500 de primării.

Fifor afirmă că protestul nu are legătură cu privilegii, ci cu „supraviețuirea comunităților”, subliniind că printre participanți se află edili din toate partidele. „Edilii spun la unison că povara a devenit imposibilă”, a scris acesta, avertizând că următorul pas ar putea fi greva generală.

Social-democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că promovează măsuri care afectează administrațiile locale și susține că fostul edil al Oradiei ar fi beneficiat, în trecut, de alocări consistente de la bugetul de stat. În mesajul său, Fifor afirmă că multe comune riscă blocaje administrative în lipsa resurselor.

Acesta critică și discuțiile privind reorganizarea administrativ‑teritorială, susținând că pentru numeroase comunități „zidul este acum”. În opinia sa, măsurile promovate de Guvern nu reprezintă o reformă reală, ci „tăieri de venituri și creșteri de taxe”.

Fifor încheie mesajul afirmând că greva primăriilor transmite un semnal clar: administrațiile locale „nu mai pot”, iar situația depășește cadrul unei dispute politice.

