Cozmin Gușă a dezvăluit, chiar în emisiunea "Lupta pentru România" de la Realitatea PLUS de unde vine numele de colaborator al securității în cazul lui Traian Băsescu. Analistul politic a spus că Petrov are rezonanță rusească deoarece s-a aflat sub tutela lui Soros, atunci când fostul președinte a înființat statul paralel.