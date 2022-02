„Am avut o întâlnire la primul ministru împreună cu ceilalţi preşedinţi ai coaliţiei şi secretarii generali ai partidelor, o întâlnire convenită pentru a vedea unde am ajuns cu soluţiile în ceea ce priveşte această criză în energie. Părerea mea şi am văzut că şi a domnului Cîţu şi a primului ministru, prioritatea unu a acestei guvernării este această criză în energie. Guvernul trebuie să vină cât mai repede cu soluţiile cele mai bune. (...) Am avut discuţia cu domnul prim-ministru, cred că până în şedinţa de Guvern, Guvernul va veni cu o propunere pentru luna ianuarie.

Eu nu caut vinovaţi şi am plecat în aceste discuţii şi nu am intrat în această guvernare împreună cu colegii mei, cel puţin politic nu a fost decizia cea mai bună pentru PSD, dar decât să fim acuzaţi de către români că am preferat să criticăm şi să creştem în sondajele de opinie, totuşi am luat această decizie şi ne-am implicat în actul de guvernare unde prioritatea zero atât a mea, cât şi a colegilor mei sunt nevoile românilor şi aşteptările românilor.

Discuţiile de astăzi au fost aplicate, îmi cer scuze că nu pot să dau detalii, dar nici nu am ajuns la o formă finală, pachetul gândit de colegii mei cu specialiştii de la partid, împreună cu ministrul de Finanţe a fost prezentat primului ministru şi grupului de lucru care s-a creat. A fost în grup împreună cu primul ministru şi ministrul Justiţiei, şi ministrul Energiei, şi ministrul Finanţelor, au lucrat patru ore numai pe aceste soluţii. Şi soluţiile venite de la ministerul Energiei, vedem care este soluţia cea mai bună şi mai eficientă pentru perioada când va expira această OUG”, a declarat Marcel Ciolacu.