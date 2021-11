„Azi, România e într-un punct critic. E unul din acele momente în care deciziile pe care le luăm pot schimb cursul pe o perioadă lungă. Au fost doi ani pierduți.

Suntem într-un punct critic, care necesită decizii pe măsură: PSD e cel mai responsabil și mai stabil partid din România. De aceea PSD trebuie să facă o alegere: vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea și experiența pentru a opri prăbușirea și vom fi alături de români?

Am acceptat responsabilitatea pentru că PSD nu fuge niciodată de responsabilitate. Avem venit cu profesioniști, nu e timp de experiențe. Trebuie să aplicăm măsurile PSD din prima zi. PSD știe să guvereze, a demonstrat-o întotdeauna, mai ales când am venit după dezastrul altor guvernări”, a declarat Marcel Ciolacu.

În pandemie, cei bogați s-au îmbogățit și mai mult

România are nevoie de un nou drum: în care statul are grijă de cetățeni, în care familiile cu copii sunt ajutate, care să aducă beneficii tuturor. În pandemie, cei bogați s-au îmbogățit și mai mult, iar statul și-a pierdut simțul responsabilității față de cei care muncesc în fiecare zi, față de pensionari, firme românești.

România trăiește în sărăcie, foame și frig. S-a scumpit tot ce s-a putut scumpi. Avem un drum lung în față pentru a crește puterea de cumpărare. PSD va pune în aplicare din prima lună de guvernare pachetul social: vom crește alocațiile, pensiile, salariul minim.

M-am săturat să aud mereu că nu sunt bani pentru oameni. Vom aduce mai mulți bani la buget, dar și în buzunarele oamenilor. PSD a guvernat întotdeauna pentru oameni și așa va fi în continuare.

Trebuie să punem capăt haosului sanitar. A fost prea multă suferință, am pierdut prea multe persoane dragi. Acest lucru este inadmisibil, iar aici statul are o mare parte din vină.

Am venit la guvernare pentru că e momentul ca oamenii să audă în sfârșit tot adevărul. Nu voi minți niciodată că am învins pandemia. Nu putem face asta și în niciun caz singuri, doar într-un partaneriat putem să ținem lucrurile sub control.

Trebuie să dărâmăm zidul de ură între vaccinați și nevaccinați. Nu există români buni și români răi. Măsurile sanitare trebuie comunicate doar de profesioniști în sănătate. Măsurile trebuie să fie de bun simț și aici mă gândesc inclusiv la școli deschise. 3 măsuri esențiale: acces la medicamente virale, testare extinsă, noua campanie de vaccinare.

Spitalele nu trebuie să fie doar pentru pacienții COVID, fiecare român trebuie să aibă acces la servicii de sănătate. Trebuie ca firmele să rămână deschise. „Cumpără românește” va fi conceptul pe care se va axa programul economic. 80% din programul economic conține măsuri pentru firmele românești. Toate firmele care produc aici vor primi sprijin indiferent de naționalitatea lor.

PSD are un plan de bun simț care să țină sub control pandemia și care să ajute firmele românești. Avem măsuri, profesioniști și dialog foarte bun cu partenerii sociali și mediul de afaceri”, a spus Marcel Ciolacu, în plen.