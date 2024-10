"Știam că într-o clădire există foarte multe servere, ferme de boți pentru Geoană. AEP ar trebui să se sesizeze. Am transmis și celor care se ocupă, azi dimineață", a spus Marcel Ciolacu.

Reacția premierului Marcel Ciolacu vine după acuzațiile de aseară făcute de candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, care acuza, într-o postare pe Facebook, că Mircea Geoană s-a întâlnit cu „creierul israelian al dezinformării”, Tal Hanan.

Vizibil iritat, Mircea Geoană a spus că nu l-a întâlnit niciodată pe Tal Hanan



„Zău că îmi era simpatică doamna Lasconi într-o vreme. Şi cred că într-un fel armata de furnicuţe s-a apucat să caute armata de hackeri. Nu ştiu cine este domnul acesta (...) Eu unul cred că cine o sfătuieşte, o sfătuieşte greşit şi dă şi informaţii proaste. Dacă a existat o întâlnire, nu cu acest om, nu ştiu cine este, nu ştiu ce firmă are, nu ştiu ce hackeri are. Se vede că îl are pe Petrov consilier, mai nou. Sună prea mult a stilul vechi, pe stil vechi”, a afirmat Mircea Geoană, aseară, la o dezbatere televizată unde a explodat subiectul.

Tal Hanan este un fost ofițer al serviciilor de informații din Israel despre care investigațiile internaționale arată că ar coordona o echipă specializată în sabotaj și împrăștierea informațiilor false pe rețelele de socializare.