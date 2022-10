Marcel Ciolacu a punctat că rezoluţia adoptată de Parlamentul olandez, care stipulează că Olanda nu ar trebui să voteze pentru aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, este o nedreptate la adresa românilor şi a României după ce atât statul român, dar şi populaţia s-au implicat în gestionarea situaţiei din Ucraina.



"Am vorbit (în cadrul conferinţei de alegeri a PSD Gorj - n.r.) despre modul nostru de a trăi şi de a fi, înainte de a fi pesedişti, în primul şi primul rând suntem români şi suntem nişte români demni şi eu nu concep ca un alt stat european, mai ales, care ne este prieten în cadrul UE să decidă politic fără să aştepte, în primul rând, raportul experţilor la JAI în ceea ce priveşte aderarea României la Schengen, să luăm decizii politice şi să facem o nedreptate românilor şi României, mai ales după ce atât statul român, dar mai ales românii s-au implicat în gestionarea situaţiei din Ucraina şi mai ales cât am ajutat să scoatem peste 50% din producţia de grâne a Ucrainei, atât de necesară mai ales pentru nordul Africii, pentru a nu se crea o criză alimentară", a spus Ciolacu.



Liderul social-democrat a subliniat că România nu este o ţară "de mâna a doua" şi cetăţenii români trebuie să fie respectaţi.



"Este nepermis şi nedrept şi cred că cu toţii trebuie să spunem acest lucru, nu suntem ţară nici de mâna a doua, nici de mâna a treia, suntem România, ţară membră NATO a Uniunii Europene şi nu dorim nimic din ceea ce nu am muncit sau mai ales din ceea ce în ce nu ne încadrăm tehnic. Vrem să fim respectaţi fără altfel de discuţii, iar familiile europene să ia exemplul familiei social-democrate europene, care a votat fără excepţie în Parlamentul European pentru aderarea României la Schengen", a mai spus Ciolacu.