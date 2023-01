„Cred că toţii, atât eu, cât și domnul Nicolae Ciucă şi colegii noştri din PSD şi PNL şi din UDMR ne dorim un Guvern eficient. Atunci e normal să avem nişte discuţii punctuale şi despre o evaluare a unor miniştri şi performanţele unor miniştri, unde lucrurile au mers în direcţia corectă şi aşteptată şi unde lucrurile nu au funcţionat”, a spus, luni, Ciolacu, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.





Întrebat dacă PSD o linie roşie de care nu trece, ministere la care nu vrea să renunţe, Ciolacu a răspuns: „Am o singură linie roşie, se numeşte prostia şi cred că aceeaşi linie roşie o are şi PNL” .

Și premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre protocolul de guvernare. "În continuare, vom asigura că prevederile sunt respectate, că are loc rocada, iar componenta de a renegocia ministere și de a analiza orice alte posibități de schimbare în interiorul coaliției nu am discutat, nu am agreat-o, ne menținem elementele discutate. Este un contract pe care l-am semnat cu toții, să ne ținem de contract".