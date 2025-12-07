Până la ora 10:00, la nivelul județului Buzău au votat 11.226 de alegători, ceea ce reprezintă 3,10% din totalul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Printre primii care s-au prezentat la urne s-a numărat și Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. După vot, acesta a declarat că momentul are o semnificație specială pentru cariera sa politică, afirmând că a făcut „cel mai mare pas” din parcursul său – acela de a veni acasă.

”Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiul Buzău și cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să aducem schimbări majore de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități. Sunt domenii esențiale precum sănătatea, educația, transportul în comun și pentru a fi eficienți și a avea servicii mai bune și costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, un ritm mai alert, expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Cred că Autostrada Moldovei aduce foarte multe oportunități, mai ales economice județului Buzău. Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează. Cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în municipiul Buzău. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”, a declarat Marcel Ciolacu.