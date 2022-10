„Important este că și colegii din PNL au ajuns la ce am spus noi, că pensiile trebuie majorate. Din păcate, această majorare nu aduce venituri suplimentare în buzunarele seniorilor, ci doar să le apărăm puterea de cumpărare. Acum, ce au făcut niște trădători de țară, că au condamnat seniorii noștri, prin negocierea PNRR, nu voi comenta.

Noi nu doar că nu putem majora, dar nu putem rezolva nici inechitățile din sistem. Pentru că avem nevoie de impact bugetar, și ajungem la acel 9,4%. Această creștere de 10% va exista din ianuarie, este asumată de ambele partide, nu este un moft. Este îmbucurător că am stârnit unele reacții. Eu am prezentat doar ceea ce PSD propune în această coaliție.

Vom încheia pachetul social Sprijin pentru România pe acest an. De când am format acest guvern, a fost un război despre care nici nu știam, am impus acel pachet social, apoi prețurile au luat-o razna, așa că vom continua să luăm măsuri în sprijinul cetățenilor. Vedeți, noi nu vorbim de cifre, vorbim de oameni. Decât să vorbim de intenții, mai bine vorbim când le implementăm.

Am spus foarte clar că atâta timp cât vom fi la guvernare, niciun venit nu va scădea sau nu va fi înghețat și vom continua creșterile de pensii și să apărăm persoanele din categoriile vulnerabile”, a declarat Marius Budăi, marți seara, la un post TV.