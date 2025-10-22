În discursul său, Lazarus a criticat cheltuielile ridicate pentru înarmare și lipsa de transparență în privința achizițiilor militare, acuzând autoritățile române și instituțiile europene de lipsă de claritate față de cetățeni.

Ce a transmis Luis Lazarus în Parlamentul European?

„Stimați colegi, este pacea o continuă pregătire pentru război? Sau cum spunea, ăla Dinu, dacă vrei pace trebuie să te pregătești pentru război. Întreb acest lucru pentru țara, pentru România...pentru că de ceva timp, noi tot cumpărăm arme, noi dăm banii, dar în locul lor primim or un sertar de chitanțe, ori primim sisteme Patriot pe care le facem cadou Ucrainei, ori sigur că da...luăm tancuri care nu sunt potrivite pentru al nostru teritoriu, pentru zona noastră. În aceste condiții, vreau să pun o întrebare directă, precisă și exactă, Comisiei Europene: ați pus la cale, aveți în vedere să trimiteți cetățenii României, care au făcut acum 18-25 de ani armata, în războaie în Ucraina, în Moldova, pe linia frontului cu Federația Rusă?

Pentru că în România este o stare de lucruri, o stare psihologică destul de precară. Oamenii s-au speriat, oamenii sunt săraci, oamenii sunt taxați, sunt impozitați pentru că avem cel mai mare deficit, inflație, pentru că noi dăm banii pe arme și scoatem oamenii la mobilizări de către un ministru incompetent pe care l-ați pus acolo și care n-are nicio legătură cu niciun fel de armată, cu niciun fel de mobilizare, cu niciun fel de apărare a României. În fond, este România în război cu cineva?

Am văzut că Uniunea Europeană a devenit actor militar. Eu credeam că Uniunea Europeană e doar un actor politic.”, a transmis Luis Lazarus în Parlamentul European.