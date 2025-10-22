Noul proiect a atras deja primii parlamentari. Senatorul Paul Gheorghe, fost afiliat grupului PSD, a confirmat că s-a alăturat partidului lui Lazarus, declarând că „PDF reprezintă o alternativă reală pentru România de azi”.

„Începând de astăzi fac parte din partidul Dreptate și Frăție, o alternativă reală la clasa politică din România. Mulțumesc.”, a transmis senatorul Paul Gheorghe.

O mișcare cu ambiții naționale

Luis Lazarus a precizat că Partidul Dreptate și Frăție are deja filiale active în numeroase județe și chiar în diaspora, iar negocierile pentru atragerea de noi membri din rândul deputaților și senatorilor sunt în plină desfășurare.

„Eram solicitat de foarte mult timp de oameni cu care mă întâlneam atât la Bruxelles, cât și în țară, să facem ceva, să găsim o soluție. Aveam de mai mult timp această idee cu "Dreptate și frăție", era o structură pe care a înființat-o Bălcescu pe la 1843 și a pregătit Revoluția de la 1848. Câțiva prieteni, când au auzit, mi-au spus că este o idee extraordinară.

De ce "dreptate" și de ce "frăție"? Pentru că oamenii nu mai au niciun fel de dreptate în țară: nici dreptate socială, nici dreptate în justiție, nici măcar dreptate în economie. M-am gândit că există posibilitatea să schimbăm ceva, să găsim un set de oameni care să fie animați de un cu totul alt set de idei și principii decât interesu personal (…). Și iată că am găsit grupuri în 12 județe," a explicat europarlamentarul Luis Lazarus, liderul noii formațiuni, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus.