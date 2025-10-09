"Suveranitatea Europei - nu există o asemenea suveranitate a Europei. Există doar o suveranitate a fiecărui stat care compune Uniunea Europeană, ceea ce e puțin diferită de Europa.

În acest context aș vrea să vă pun următoarea întrebare: dacă suveranitatea unui singur stat este afectată, nu este afectată și suveranitatea Europei, pe logica dumneavoastră?

Mai departe, Comisia Europeană nu se observă cumva că acționează tot timpul prin încălcarea suveranității multor state care compun Uniunea Europeană? De pildă atunci când a fost vorba despre pandemie: ne-ați obligați să cumpărăm vaccinuri de milioane, sute de milioane și de miliarde.

Economic, controlați tot ceea ce facem. Limitele de deficit și, desigur, toate aspectele care țin de producție, de export-import. Ne impuneți inclusiv să plătim taxe impozite, TVA și așa mai departe. Apoi, acum, cu Safe, ne impuneți cât să împrumutăm și ce să facem cu banii. În alegerile noastre v-ați implicat și ne-ați impus pe cine să punem acolo. V-ați pus un guvernator.

Eu vă anunț că nu v-ați transformat încă în Statele Unite ale Europei și nu avem nevoie de guvernator. Vă anunț că România are nevoie de un președinte care trebuie să fie ales democratic. Iar pe digital, că despre digital era vorba, cred că asta vreți să controlați", a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.