„BNR a crescut rata dobânzii de politică monetară de la 2% la 2,5% pe an. O creștere de 25%. Putem spune ca s-au scumpit banii cu 25%. De asemenea, a crescut de la 3% la 3, 5% pe an rata dobânzii pentru facilitarea de creditare (Lombard). Băncile vor crește cu siguranță dobânda la credit pentru companii, atât timp cât banii împrumutați de la BNR sunt mai scumpi. Creșterea costului creditelor va afecta prețul la toate produsele.

Evidențiez și o creștere a indicelui ROBOR la 3 luni la 3, 53% pe an. Ieri, valoarea era de 3, 29% pe an iar în 10 februarie 2021 de 1, 54% pe an. Această creștere se traduce într- o creștere a ratelor lunare pentru creditele de consum cu dobândă variabilă. De asemenea, orice credit nou va avea o dobândă mai mare.

BNR a anunțat rata anuală a inflației pe decembrie de 8,19%, în creștere față de cea din noiembrie 2021, care era de 7, 80% și că este posibil ca în aprilie să avem o inflație anuală cu două cifre, adică peste 10%. Adică, scumpirile continuă.

Stați, nu vă grăbiți să pedepsiți mesagerul, să scăpați o sudalmă la adresa BNR. Îndreptați-vă mânia către Palatul Victoria. Acolo trebuie arătat cu degetul. Pentru că cele mai multe lucruri care ne afectează în mod negativ viața, care ne reduc puterea de cumpărare a veniturilor și care ne sărăcesc pleacă de la un guvern care este în mod clar depășit de situație și care nu are capacitatea de a adopta măsuri potrivite pentru a răspunde prompt și eficient la provocările cu care se confruntă economia românească”, a transmis Ludovic Orban.