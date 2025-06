"Ceea ce se intampla acum nu are nicio legatura cu ideea unui program de guvernare serios. Se vorbeste de criza financiara, se vorbeste de deficite mari, se vorbeste de taieri, de taieri si de taieri. Nici de mariri de taxe. Niciodata o tara nu si-a revenit, nu a reintrat pe o cale de dezvoltare economica prin taieri de venituri si mariri de taxe. Niciodata.



N-ai cum sa speri ca Romania se va dezvolta, cand tu iei bani de la oameni si de la companiile care trebuie sa te ajute, care trebuie sa creasca PIB si veniturile la bugetul de stat.



Nu ajungeau la nicio concluzie, din punct de vedere al masurilor pe care trebuie a le adopte. Fiecare venea cu ideile lui si plecau la fel de zapacit cum incepusera. Pana si in ultima zi, in dimineata in care trebuiau sa intre in guvern tot mai scriau in fituica aia pe care au numit-o program de guvernare. Deci nici acum nu exista nicio masura care sa dea speranta ca s-ar putea schimba ceva.



Ideea asta cu taierea burselor poate ca pe buna dreptate ii cearta pe studenti si le spune <<Ati facut tot ce ati putut ca sa castige Nicusor Dan si dansati si va bucurati>>.

Prima masura pe care o ia Nicusor Dan si camarila lui e sa le taie bursele.



Eductia trebuie sprijinita. Asta e viitorul Romaniei, pana la urma. Cand tu te gandesti ca, taind bursele studentilor, salvezi Romania, asta e o tampenie.



Asta cu <<Ne-a trecut glontul pe la ureche>> o stiu ca si expresie din acea perioada. Vestea proasta este ca acum ne-a intrat glontul in cap. Cu aceste alegeri, cu Nicusor Dan pus acolo si cu Bolojan la guvern ne-a intrat glontul direct in cap", a declarat Liviu Dragnea.