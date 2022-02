„Sunt interesante discuțiile despre partide și cancanuri, dar tăvălugul care s-a pornit peste noi nu se va opri prea repede. Nu știu de ce ne băgăm noi în chestiunea Ucraina, pentru că sutem în centrul a patru crize. Nu cred că se va mai putea salva ceva din noul PSD, atâta timp cât toți sunt alături de acestă conducere de impostori. Acest nou PSD nu mai are nicio legătură cu vechiul PSD.

Ordonanța 114 a promis că rezolvă propblemele facturilor cu energia. S-a ajuns de la 68 de lei la 1200 de lei la gaze naturale. Asta au votat, din păcate românii. Să-și asume acest lucru.

Domnul Chiriță, șeful ANRE, este bunul prieten al domnului Pahonțu.

Cât de corput să fii și să plafonezi la 1.000 de lei, atunci când megwatt-ul era 550 de lei. Pleacă de la 181 de lei la producător și ajunge la 3000 de lei la distribuitor . Diferența ajunge la stat, dar și în buzunarele tuturor companiilor din piață.

Gazele naturale sunt la 60 de lei pe megawatt și nu spune nimeni de ce s-a majorat. Era 149 de lei înainte de plafonare. Guvernul spune să se facă o creștere și ajunge la 500 de lei megwatt. Românii trebuie să înțeleagă că aceste tarife sunt votate de Parlament și acceptate de Guvern. Pe 1 aprilie contractele sunt semnate deja la 650 de lei megawatt, deci slabe șanse să vedem facturi mici.

Eu eram înjurat că afectez piața liberă prin OUG 114. Nu există așa ceva în România. La producția de gaz e duopol, iar la import avem monopol Gazprom.

Ce stipula OUG 114 Rată de șorofit de 12,1, iar de-a lungul anilor s-a ajuns la 5,4% rată de recuperare investiție. Orban a dat oug, iar în parlament aceasta a fost votată cu 2 mâini de către noul PSD. Au primit ordine de la Iohannis. El are interesul să sărăcească românii și să se îmbogățească companiile. Guvernul Orban a mărit la 6,9% prin ANRE. Asta înseamnă câteva sute de milioane de euro. Producția de gaze în România a scăzut cu 30% din lipsa investițiilor. Este dovada clară. Iar această lipsă se acoperă prin importuri. Prin 2020, Iulian Iancu a promovat un poriect prin care obliga distribuitorii să monteze, pe banii lor, contoare, pentru că până atunci îl puneai pe banii tăi. Imediat, Ciolacu l-a schimbat pe Iancu. Imediat a venit obligația ca românul să pună din nou contor pe banii tăi.

Domnul Chiriță crede că dacă este prieten cu Pahonțu poate face orice. Dacă Pahonțu îl sună acum pe Ciolacu, iese deoriunde și vorbește.

Ce trebuie făcut

Singura șansă este preț fix reglementat. Varianata 1 este revenire la Ordonanta 114, cu prețuri superprofitabile pentru companii și suportabile pentru oameni. Varianta 2. Prețurile anterioare legii plafonării, care erau superprofitabile. 550 lei electric și 149 de lei la gaze. Așa poate scăpa economia și consumatorii casnici. România se îndreaptă spre dezastru. Efectele acestei majorări făcute de Parlament și guvern aici ne va duce. Vin ofertanți din afară, cu oferte otrăvită, cu 7-8000 de lei pe megwatt, iar atunci nu mai ai șanse să cumperi la 1.000 de lei. Azi avem 4 crize majore simultane. Prețurile la energie, cu consecințe nebănuite. Asta a dus la sărăcirea populației, avem și criza restricțiilor și vine și criza din Ucraina, unde suntem bucuroși, am văzut ciolași dânci, bucuroși că ajung trupe la noi. Se pare că noi vrem război aici. De ce trebuie să devenim noi ținta rușilor”, a declarat Liviu Dragnea în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

România exploata gaze din Marea Neagră, dar le exporta pe toate

Ceea ce voiau investitorii din Marea Neagră, o rezervă uriașă, alături de alte pungi uriașe de gaz din zonă, ca în România să se ajungă la 10-12% bani pecare îi rețineau. La cantitatea de gaze, în România, propunera lor era ZERO. Adică, să plece conducat din Marea Neagră, traversează România, iar aici aveam două variante. Ori se face stația în Ungaria, ori în Austria. La Senat am blocat-o, în Comisia de Industrii. Varianta noastră era și la bani și la gaze 50% cu 50%. Asta însemna pentru românia aproape 50 de miliarde de dolari și independență la gaze, aveam surplus, puteam și să exportăm. Statul trebuie să răscumpere de la OMV și de la ExxonMobil. Se întârzie răscumpărare pentru că i-au asigurat că vor modifica legea. Statul român are capacitate de a exploata acele pungi de gaze.