"Când am stat de vorbă, am constatat faptul că nici acum nu se cunoșteau foarte bine cifrele. Disponibilizările se fac după data de 1 ianuarie, și atunci ar trebui - cu cifrele reale pe masă și cu o analiză foarte bine făcută, foarte bine documentată a Ministerului Dezvoltării, în care să se spună cu exactitate ce posturi ar trebui să rămână în primăria astfel încât să fim funcționali - abia atunci să luăm o decizie și abia atunci să discutăm pe acest pachet.

PSD-ul va avea amendamente la acest pachet, pentru că în coaliție nu s-a putut ajunge la un consens și atunci am hotărât să depunem aceste amendamente. Noi, în coaliție, ne-am exprimat opoziția", a declarat Olguța Vasilescu.