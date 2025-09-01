Lipsă de consens în Coaliție pe măsurile fiscale ale lui Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: Depunem AMENDAMENTE

Lipsă de consens în Coaliție pe măsurile fiscale ale lui Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: Depunem AMENDAMENTE
Lipsă de consens în Coaliție pe măsurile fiscale ale lui Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: Depunem AMENDAMENTE

Social-democrații se pregătesc azi să depună amendamente după ședința tensionată coaliției. Primaru Craiovei spune că social-democrații nu sunt de acord cu măsurile draconice și că vor cifre reale. 

"Când am stat de vorbă, am constatat faptul că nici acum nu se cunoșteau foarte bine cifrele. Disponibilizările se fac după data de 1 ianuarie, și atunci ar trebui - cu cifrele reale pe masă și cu o analiză foarte bine făcută, foarte bine documentată a Ministerului Dezvoltării, în care să se spună cu exactitate ce posturi ar trebui să rămână în primăria astfel încât să fim funcționali - abia atunci să luăm o decizie și abia atunci să discutăm pe acest pachet.

PSD-ul va avea amendamente la acest pachet, pentru că în coaliție nu s-a putut ajunge la un consens și atunci am hotărât să depunem aceste amendamente. Noi, în coaliție, ne-am exprimat opoziția", a declarat Olguța Vasilescu. 