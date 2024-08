"La multi ani cu prilejul Zilei Marinei Romane!

In acest ultim an de mandat este cu atat mai emotionant pentru mine sa ma aflu alaturi de dvs pentru a celebra impreuna una dintre cele mai asteptate sarbatori. Se creaza de fiecare data o atmosfera extraordinara aici. Ma bucur sa vad atat de multi romani veniti special aici pentru a participa la festivitatile dedicate navigatorilor nostri, militari si civili deopotriva, care poarta cu mandrie drapelul Romaniei in lume.

Dragi marinari, nu intamplator protectoarea Marinei Romane este Sfanta Fecioara Maria, ale carei atribute - hotararea, tenacitatea si forta ii inspira pe marinarii nostri, astfel incat sa faca fata provocarilor acestei vocatii speciale. Profesia de marinar se potrivreste temerarilor veritabili, caracterelor puternice si celor capabili de sacrificiu si in masura sa abordeze neinfricat provocarile de orice natura.

Daruirea si profesionalismul cu care dvs, marinarii, purtati drapelul Romaniei in lume sunt exemplare si devin repere pentru intrega societate si modele de urmat, in special pentru tinerele generatii.

Totodata, cu respect si recunostinta ne gandim astazi si la cei care au platit jertfa suprema pe marile si ocenele lumii, departe de familie si de cei dragi, si aducem un pios omagiu eroilor marinari ai Romaniei.

Chiar daca trei vremuri marcate de multiple provocari de securitate, Romania e astazi o tara sigura si stabila, inscrisa ireversibil pe calea dezvoltarii democratice, alaturi de partenerii si de aliatii din UE si din NATO. Aici, pe tarmul Marii Negere in vecinatate razboiului de agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei, vedem mai clar ca oricand rezultatele efortului politic, diplomatic si militar al Romaniei din ultimii ani.

Tara noastra beneficiaza astazi de cele mai solide garantii de securitate, iar cetatenii romani sunt aparati si protejati in fata oricaror potentiale amenintari.

Regiunea Marii Negre a devenit o zoana recunoscuta si tratata ca fiind de importanta strategica pentru securitatea euroatlantica, iar acest fapt a fost consemnat oficial si in cele mai importante documente strategice ale NATO.

Prin dialog si implicare permanenta am consolidat aceasta abordare inclusiv la cel mai recent summit NATO de la Washington, cand toti aliatii au subliniat ca raman ferm angajati fata de securitatea si stabilitatea regiunii Marii Negre, un rezultat care este foarte bun pentru tara noastra.

Iata asadar ca Romania este recunoscuta si apreciat la nivel aliat ca un pilon solid de securitate regionala si un contribuitor major la procesul de consolidare a posturii NATO de descurajare si de aparare pe Flancul Estic.

Este și firesc să fie așa, pentru că România are o serie de inițiative care produc deja rezultate importante pentru securitatea regiunii noastre, una dintre ele fiind înființarea unei Grupări Operative pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră, alături de Bulgaria și Turcia.

Doamnelor și domnilor,

Începând cu anul 2015, am înființat și operaționalizat numeroase structuri NATO în România, iar prezența camarazilor noștri Aliați, care se antrenează alături de militarii români pe teritoriul național, a crescut constant, atingând un număr de aproximativ 5.000 de militari Aliați dislocați în România.

Această colaborare denotă angajamentul nostru ferm de a ne apăra reciproc, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington.

Îmi reafirm cu acest prilej aprecierea și recunoștința pentru prezența în țara noastră a militarilor din Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Portugalia, Belgia, Italia, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, Ungaria, Canada, Turcia, Grecia, Macedonia de Nord și Luxemburg.

Totodată, le mulțumesc forțelor aeriene din Finlanda și Marea Britanie, care au încheiat recent misiunea de poliție aeriană în România.

Doamnelor și domnilor,

România continuă să fie un pilon important al securității regionale și euroatlantice. Rămânem solidari cu Aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană în eforturile de asistență dedicată Ucrainei, care luptă de peste doi ani și jumătate împotriva unei agresiuni brutale și ilegale.

Dragi marinari,

Devotamentul, tenacitatea și spiritul de sacrificiu care vă definesc constituie un exemplu de excelență, iar Forțele Navale Române reprezintă un simbol al puterii și al rezilienței naționale.

În contextul actual de securitate, tot mai provocator, inclusiv în mediul maritim, rolul Forțelor Navale Române în asigurarea libertății de navigație și a securității maritime este esențial.

Cu prilejul Zilei Marinei Române, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor deosebite obținute, am dat curs propunerii ministrului apărării naționale şi am decorat Drapelul de Luptă al Statului Major al Forțelor Navale cu Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Comandor cu însemn de pace pentru militari.

Vă felicit pentru modul în care vă îndepliniți misiunile, atât în apele teritoriale, cât și dincolo de acestea, alături de Aliații și de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, și vă urez mult succes în continuare!

Totodată, le doresc marinarilor civili sănătate și cât mai multe reușite în activitatea lor profesională, oriunde s-ar afla! Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă în pază și în ocrotire!

La mulți ani și bun cart înainte!", a transmis Iohannis, in mesajul cu ocazia Zilei Marinei Romane.