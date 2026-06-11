Kelemen Hunor rupe tăcerea: „Ilie Bolojan a luat USR-ul fără acte. Ar putea fi oponentul lui Nicușor Dan”
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor a declarat că în acest moment Ilie Bolojan a luat USR-ul fără acte, în încercarea de a deveni noul lider al dreptei. Mai mult, liderul UDMR susține că actualul premier interimar ar putea fi oponentul lui Nicușor Dan la următoarele alegeri prezidențiale, potrivit Realitatea PLUS.
Kelemen Hunor a explicat și că noul guvern are nevoie de o majoritate coerentă, iar viitorul premier tehnocrat va merge cu lumânarea să caute voturi prin Parlament.
Kelemen Hunor: „Bolojan a luat USR fără acte”
Întrebat dacă Bolojan va fi noul lider al Dreptei, liderul UDMR a răspuns „categoric da”.
„În acest moment, asta se conturează. Deocamdată, el a luat USR-ul fără acte. În 2030 vom fi după trei rânduri de alegeri: în 2028 vor fi alegerile parlamentare, în 2029 europarlamentarele, iar în 2030 prezidențialele. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca, la finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acel lider să fie Ilie Bolojan.
(...) Noi am făcut o invenție românească: punem un om politic fără sprijin politic să conducă un guvern tehnocrat. Trebuie să existe o majoritate cât de cât coerentă și, dacă se poate, transparentă. Fiindcă, a doua zi, dacă nu o ai, rămâi singur și mergi cu lumânarea prin Parlament pentru fiecare proiect. Nu funcționează așa ceva”, a declarat Bolojan.
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