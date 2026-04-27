Kelemen Hunor: ”Nu excludem să facem o nouă coaliție cu PSD” -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Kelemen Hunor a declarat luni că UDMR nu va vota moțiunea comună AUR-PSD și nici nu va face parte dintr-un guvern cu AUR. Liderul UDMR a spus că se așteaptă la alegeri anticipate și la un nou guvern format din AUR și PSD, dar nu exclude varianta ca alianța pe care o conduce să facă parte dintr-un nou Executiv al forțelor pro-europene alături de social-democrați.

„În momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem și votul, dar dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare, și cei care au semnat, și cei care vor să susțină, vin și votează moțiunea de cenzură, atunci săptămâna viitoare, probabil că acest guvern va pica și încep negocierile”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă vede un guvern PSD-AUR în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, președintele UDMR a răspuns: ”Dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos Guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puțin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos Guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate? Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu”.

Cât despre alegerile anticipate, Kelemen Hunor nu a exclus această variantă și a afirmat că ”teoretic, da și știți vorba aceea: ce se poate teoretic, se poate și practic.”

