PSD grăbește votul pentru blocarea vânzării companiilor de stat. Când va ajunge în plen proiectul de lege

Un proiect cu miză majoră pentru activele strategice ale statului intră în linie dreaptă în Parlament, după ce PSD a anunțat că inițiativa privind interzicerea vânzării companiilor de stat va fi dezbătută în procedură de urgență.

Potrivit liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, votul final în Senat ar urma să aibă loc chiar săptămâna viitoare.

Decizia vine într-un moment în care tema listării sau vânzării unor participații din companii-cheie a generat discuții intense pe scena politică și economică.

Proiectul intră în procedură de urgență

Biroul permanent al Senatului a aprobat luni dezbaterea în regim de urgență a proiectului care prevede interzicerea vânzării activelor statului din companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027.

Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care a precizat că actul normativ va intra în plenul Senatului în cursul săptămânii viitoare.

În această etapă, Comisia economică a fost sesizată pentru întocmirea raportului, iar printre comisiile avizatoare se numără și Comisia de administrație.

"Am anunţat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgenţă legea privind protejarea intereselor naţionale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgenţă. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare şi raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile.

Există şi o excepţie, şi anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acţiunile pe care le are, dar în niciun caz la societăţile de stat profitabile", a afirmat Zamfir.

Senatul, primul for sesizat

Inițiativa legislativă a fost depusă pe 20 aprilie și urmează traseul parlamentar obișnuit, Senatul fiind primul for sesizat.

Camera Deputaților va avea însă ultimul cuvânt, aceasta fiind cameră decizională pentru adoptarea finală a proiectului.

La momentul depunerii, Daniel Zamfir a susținut că în programul de guvernare nu există nicio prevedere referitoare la vânzarea activelor statului din companii importante precum CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

Companiile strategice vizate

Proiectul vizează active considerate esențiale pentru economia și infrastructura națională.

Printre companiile menționate în discuțiile publice se numără instituții financiare, companii energetice și infrastructuri critice, ceea ce explică interesul ridicat în jurul acestui demers.

Prin această inițiativă, PSD urmărește blocarea oricăror tranzacții care ar implica vânzarea unor active de stat până la finalul anului 2027.