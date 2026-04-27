Apare un nou partid maghiar în România. Presa din țara vecină vorbește despre o provocare pentru UDMR

Sursă: Mandiner.hu

O nouă formațiune politică dedicată comunității maghiare din România a fost anunțată în spațiul public, iar subiectul a fost deja preluat de presa din Ungaria.

Actorul István Kátai, originar din Sfântu Gheorghe și stabilit în prezent în Ungaria, a transmis că a fost pusă baza Partidului Unității Maghiare din România, formațiune care ar urma să intre în spațiul politic în perioada imediat următoare.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru comunitatea maghiară din Transilvania, pe fondul repoziționărilor politice generate de recentele alegeri parlamentare din Ungaria și al discuțiilor privind reprezentarea politică a maghiarilor din România.

Anunțul făcut de István Kátai

Presa ungară notează că actorul István Kátai a confirmat lansarea noii formațiuni politice.

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele”, a scris acesta într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor apărute, detaliile privind structura, programul și obiectivele noului partid urmează să fie prezentate public în zilele următoare.

Kátai este cunoscut ca fondator al primei „insule Tisza” din Transilvania și are în prezent reședința în Ungaria, deși s-a născut la Sfântu Gheorghe.

Contextul politic după alegerile din Ungaria

Înființarea noului partid vine pe fondul rezultatelor ultimelor alegeri parlamentare din Ungaria.

Conform datelor Biroului Electoral Național, citate de Mandiner , aproape jumătate de milion de maghiari din afara granițelor s-au înregistrat pentru vot, iar 356.000 au participat efectiv.

Dintre acestea, 336.000 de voturi au fost considerate valabile.

Fidesz-KDNP a obținut aproape 283.000 de voturi, reprezentând 84% din voturile diasporei, în timp ce Tisza a obținut 46.000 de voturi, adică 14%.

În același timp, în Ungaria, Fidesz-KDNP nu a reușit să câștige scrutinul, iar acest rezultat a deschis discuții privind o posibilă repoziționare a comunităților maghiare din afara țării.

Avertisment privind riscul fragmentării

Analistul politic transilvănean Zsolt Pászkán avertizează că apariția unui nou partid de tip Tisza în Transilvania ar putea crea dificultăți serioase pentru reprezentarea politică a maghiarilor din România.

„Dacă ne uităm la rezultatul recent al UDMR, cu aproape 600.000 de voturi, acesta este insuficient pentru a introduce două partide în parlamentul de la București”, consideră expertul.

Potrivit acestuia, o eventuală fragmentare a votului ar putea afecta nu doar UDMR, ci întreaga comunitate maghiară din România.

Exemplul Slovaciei, invocat de analiști

Pászkán amintește și precedentul din Slovacia, unde divizarea reprezentării politice a dus la pierderea prezenței maghiare în parlament.

În 2016, MKP a ieșit din legislativ, iar în 2020 același lucru s-a întâmplat cu Most-Híd.

Rezultatul a fost că, de șase ani, maghiarii nu mai au reprezentare parlamentară la Bratislava.

Analistul consideră că un scenariu similar nu ar reprezenta o perspectivă favorabilă pentru comunitatea de aproximativ un milion de maghiari din Transilvania.