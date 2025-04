"E ceva în neregulă cu candidatura lui Nicușor Dan, si anume ca de cum a terminat campania, de cum a fost ales primar pentru al doilea mandat, in loc sa se ocupe de al doiela mandat - de aia si candidezi a doua oara ca <<Ba, zici, in al doilea mandat imi indeplinesc proiectele>>. De aia l-au si votat bucurestenii, el a inceput sa faca o campanie electorala. Mai tineti minte? S-a lipit cu referendumul, toate. Am zis - era campanie electorala. De ce i s-a propus? Nu stiu. Sigur este ca în anularea alegerilor s-a luat în calcul și faptul că exista deja un candidat considerat de sistem bun: primar, matematician, olimpic nu gherțan", a declarat Cristoiu.