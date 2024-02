"As aprecia daca mass-media din Romania nu s-ar folosi de situatia mea precara si nu as fi tras in povestea asta despre APIA. Acolo este o chestiune complicata, e vorba de bani, de politica,de alegeri.

La mine este un caz simplu, fara nici o conotatie politica. O simpla transare de situatie in cazul a doua viziuni foarte diferite. Eu cred ca MAE trebuie condus partenerial, prin respect reciproc si buna intelegere. Asta nu-i stirbeste ministrului de externe nici autoritatea, nici prestigiul. Ba dimpotriva.Forta unui om inteligent creste cand se inconjoara de oameni competenti. In plus, MAE este al Romaniei, deci noi toti trebuie sa ne servim tara avand cat mai bine grija de aceasta atat de importanta institutie. Mai ales in acest an critic . Fiind concediat e clar ca altii au alta parere si si-au impus vointa prin forta prerogativelor detinute", este mesajul transmis, miercuri, de Iulian Fota, într-o postare pe pagina sa de Facebook El a precizat că premierul Marcel Ciolacu nu a jucat vreu rol în schimbarea sa din funcție, "dincolo de semnarea deciziei, conform fisei postului". Nu vedem situatia Romaniei la fel dar nu am ce sa-i reprosez in relatia cu mine. Decizia concedierii mele nu vine de la domnia sa. Si eu procedam la fel, cat timp un ministru este mai aproape de domnia sa. Si nu este nici o chestie de partid, PNL fiind multumit de prestatia mea. In definitiv, lucrurile bune pe care le-am facut se datoreaza si sprijinului primit de la partid.