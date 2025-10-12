"Pe mine nu mă îngrijorează ce nu depinde de noi, pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem. Mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenței și uneori lipsa de respect față de români.



Pentru mine este important că, atunci când nu voi mai fi în funcție — pentru că am ocupat toate funcțiile posibile, așa a fost șansa pe care mi-ați oferit-o dumneavoastră și bihorenii, și alții — să nu-mi pierd calitatea de cetățean. Vreau să rămân cu această calitate, iar când trec prin Oradea sau prin județul Bihor, știu că nu o să mă laude toți, dar măcar să mă pot uită în ochii oamenilor, știind că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a transmis Bolojan, în mesajul transmis.