Moderator: De ce avem un deficit mare? A scazut guvernul Ciolacu sau guvernul Ciuca, in trecut, taxele?

Claudiu Nasui: Au crescut cheltuielile si, in timpul campaniei, toata lumea era de acord. De aia sunt critic la adresa acestui guvern. Nu se poate sa zici in campanie ca taiem pensii speciale si la guvernare sa tai bursele si sa crești taxele din nou.

Nu mai zic de argumentul ca ar fi UE care ne obliga. Nu e adevarat. Asta alimenteaza iar discurs suveranist anti UE. UE te obliga sa rezolvi deficitul.

Sa aratam ca suntem fermi pe reducerea cheltuielilor. Nu 3 fursecuri si 4 ospatari. Cheltuielile mari, agentiile de rating funcționează cu cifre, nu cu propaganda.

Ce trebuia sa faca guvernul acesta era rapid sa taie cheltuieli, exact cum au facut cu cresterea de taxe, asumarea raspunderii, OUG rapid, prompt.