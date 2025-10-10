"Nicușor Dan joacă bine. A învățat replicile, stă drept, tace apăsat, se uită în zare, dar scena e goală. În București nu a lăsat nici decor, nici spectacol. Zero proiecte, zero soluții, zero rezultate. Acum vrea, însă, să urce pe scena cea mare: Cotroceni, să joace pentru toată România rolul vieții lui - blocaj național.

Dacă vrei să vezi țara asta ca un teatru părăsit, cu luminile stinse și porțile închise, e omul perfect. Dacă vrei însă viață, dacă vrei fapte, dacă vrei construcție, caută un lider adevărat. România nu mai are timp de figuranți și de fantome", declara Alexandru Muraru într-un mesaj pe TikTok.