Ipocrizie maximă: Alexandru Muraru îl critica pe Nicușor Dan, acum îl sprijină

Alexandru Muraru/ Arhivă foto
Alexandru Muraru/ Arhivă foto

Ipocrizie maximă din partea deputatului PNL Alexandru Muraru. După ce l-a criticat în campanie pe Nicușor Dan, acum și-a schimbat brusc părerile și este de partea președintelui. Mai mult, cere obsesiv arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. 

"Nicușor Dan joacă bine. A învățat replicile, stă drept, tace apăsat, se uită în zare, dar scena e goală. În București nu a lăsat nici decor, nici spectacol. Zero proiecte, zero soluții, zero rezultate. Acum vrea, însă, să urce pe scena cea mare: Cotroceni, să joace pentru toată România rolul vieții lui - blocaj național. 

Dacă vrei să vezi țara asta ca un teatru părăsit, cu luminile stinse și porțile închise, e omul perfect. Dacă vrei însă viață, dacă vrei fapte, dacă vrei construcție, caută un lider adevărat. România nu mai are timp de figuranți și de fantome", declara Alexandru Muraru într-un mesaj pe TikTok. 