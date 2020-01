Ion Cristoiu, teorie explozivă despre anticipate

În opinia jurnalistului, anticipatele ar fi o soluție riscantă și deci de nedorit.

"Anticipatele sunt gândite ca fiind o soluție de criză reală. Să presupunem că e moțiune de cenzură, cade Guvernul! Păi tu trebuie să treci prin prima procedura care înseamnă, să zicem că e pus din nou Ludovic Orban, e chemat la Cotroceni, eu l-am desemnat premier, dar, de fapt, e un teatru, nu cred că merge și este foarte riscant câtă vreme PSD poate chiar întârzie investirea. Ar fi o premieră, s-ar putea ca anticipatele să duca fie la eșecul PNL sau la o fărâmițare a Parlamentului, încât să fie nevoie pe bune de anticipate. Cred că, cazul Dragnea ar fi o diversiune ușoara, ieftină că nu te costă nimic, el are dreptul să iasă și în același timp ar fi foarte utilă. Cred că în 2-3 săptămâni am discuta toți de Liviu Dragnea: ce face, cum se bate el cu Ciolacu și cu alții", a spus Ion Cristoiu la Realitatea Plus.