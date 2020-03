Iohannis: L-am desemnat pe Ludovic Orban PREMIER. Votul de învestire, mâine

"Avand in vedere situiatia speciala am decis sa fac consultarile ca teleconferinta. Pot sa trag cateva concluzii. Toate discutiile au fost foarte bune, constructive. Abordarile politicienilor au fost mature si constructive. Toti au inteles ca suntem intr-o situatie de criza in care nu e loc de rafuieli politice, ci de solutii si asta foarte urgent. Am primit o singura propunere pentru o persoana care sa fie desemnata premier. Avem in momentul de fata un guvern in functiune, guvernul Orban care a lucrat foarte bine de la invetstire pana azi. Acest guvern a lucrat foarte bine de cand a inceput criza. Avem relativ putine cazuri de infectie in Romania si ne dormi sa gestionam criza eficient si in continuare. E imposibilde imaginat ca in aceasta lupta sa schimbam totul peste noapte pentru ca nimic nu ar mai functiona. Singura propunere este Ludiovic Orban si, in consecinta, l-am desemnat pentru pozitia de premier", a declarat Klaus Iohannis.

Și Parlamentul s-a mobilizat și grăbește pasul cu învestirea noului Executiv. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, votul va fi sâmbătă dimineață, de la ora 10.00.